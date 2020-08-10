颱風米克拉向北移動　台灣今年首發陸上警報

位於台灣西南面的低氣壓已增強為今年第6號颱風「米克拉」，台灣氣象局周一（10日）上午10時30分同時發布海上及陸上颱風警報，這是當地今年首個發出陸警的颱風。台灣氣象達人預計，米克拉有可能最快周二（12日）於大陸福建登陸。

隨着今年第5號颱風「薔薇」逐漸遠離，台灣西南面及東面太平洋海面均出現熱帶低氣壓，形成「三旋共舞」的現象。周一凌晨位於台灣海峽南面的米克拉逐漸向北移動，預計同日上午進入巴士海峽。周一上午8時，米克拉中心位於北緯19.4度，東經118.3度，在鵝鑾鼻西南方約390公里海面。同日下午，台灣西南部、恒春半島及東南部及澎湖、金門將有8至9級強陣風。

台氣象局預報中心課長羅雅尹表示，周一上午台灣的南部、東部和中部地區均有陣雨。到了下午，北部、宜蘭、花蓮也開始下雨。同日傍晚，米克拉將進入台灣海峽南部，到周二（11日）上午，風雨將更明顯。羅雅尹指出，受北方低壓槽牽引，米克拉移動速度快，但進入台灣海峽後再增強的可能性不大。

彭啟明更分享各國模擬米克拉的移動路徑，其中美國模式模擬中，米克拉有可能直接吹襲台灣，並穿過或擦過台灣西半部向北移；歐洲模式的模擬則顯示米克拉偏向大陸福建移動，有機會與台灣中南部地區擦身而過。

另外，台灣以東的太平洋海面上，出現另一個熱帶性低氣壓，預計將向西移，目前對台灣沒有影響，但未來也有發展成颱風的機會。