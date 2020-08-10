新冠肺炎：增18宗境外輸入　患者均在阿聯酋工作

國家衞健委周一（10日）公布，內地新增49宗確診病例，其中14宗為本地個案，均來自新疆烏魯木齊市；其餘為境外輸入病例，當中18宗來自上海。截至目前，累計確診個案84,668宗，4634人病亡，現有確診病例802宗。

內地新增35宗境外輸入病例，包括上海18宗，山東4宗，四川4宗，廣東3宗，陝西3宗，遼寧2宗，浙江1宗；另上海新增1宗境外輸入疑似病例。

上海市衞健委指，新增個案患者均在阿聯酋工作，其中3人本月5日自阿聯酋乘坐同一航班，翌日（6日）抵達上海浦東國際機場；另15人本月7日自阿聯酋乘坐同一航班，經斯里蘭卡轉機後同日抵達上海浦東國際機場。他們入境後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經診斷後確診。

市衞健委表示，近期部份入境航班出現多宗輸入病例，當地將嚴格全流程閉環管理，督促相關企業切實落實主體責任，民航部門已依照程序啟動對相關航班的熔斷機制。

「上海移動式核酸檢測實驗室」日前在浦東國際機場正式交付，為內地首個有標準貨櫃尺寸的P2+移動式核酸檢測實驗室，每天最多可進行1500份樣本檢測。該實驗室啟用後能滿足上海海關每天至少200份的檢測需求，與原先送到市區實驗室檢測相比，可節省約2小時的等待時間。

遼寧大連市金普新區站前街道楊家村，連續14天無新增本地個案，全社區核酸排查均無檢出病毒，該區即日起解封，為該市最後一個解封的中風險地區。