內地迎新一輪強降雨　防汛應急部門部署重點地區防範應對

內地迎接新一輪強降雨。圖為家長攜孩子在路邊冒雨等車。（中新社圖片）

國家防汛抗旱總指揮部辦公室與應急管理部周日（9日）開會，部署在重點地區防範及應對新一輪強降雨。受強降雨和上游來水影響，淮河流域洪澤湖蔣壩站水位周一（10日）凌晨2時達到13.50米，淮河水利委員會水文局發布洪水藍色預警；湖南岳陽市平江縣水文局發布洪水黃色預警，預計未來6小時內，汨羅江支流車對河橋墩河段水位將漲幅5米。

應急管理部有關負責人指，預料周二（11日）至周四（13日），西北地區東部、華北、東北、黃淮以及四川盆地等地將有一次強降雨過程，部分地區將出現大到暴雨，局地有大暴雨，上述地區還伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

負責人要求，各級相關部門要密切監視新一輪強降雨帶來的風險隱患，加強監測預警和隱患排查，全面排查水庫、山洪地質災害隱患點、城市內易水浸地區等重點區域。同時，加強超警河段堤防、山洪地質災害危險區等重點區域巡查防守，及時發現險情隱患和搶險處置，完善救援、疏散民眾避險及補充物資等方案。

陝西商洛市洛南縣受連日暴雨侵襲，多處發生山泥傾瀉、水浸等。縣政府指，截止周日晚上10時，全縣15個鎮177條村共85,204人受災，造成5人死亡、10人失蹤，全縣經濟損失共19.28億元人民幣（約22億港元），該縣正全力開展災後重建工作。