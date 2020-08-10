美衞生部長與蔡英文會面　簽署衞生合作備忘錄

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾日前代表總統特朗普率團訪台，周一（10日）早上與台灣的蔡英文總統會面，就兩地防疫合作交流。蔡英文表示，訪問團到訪可更清楚台灣如何處理疫情，雙方亦可交換意見，共同研擬未來方向。阿薩爾下午出席記者會，與台衞福部長陳時中，一同簽署衞生合作備忘錄。

蔡英文致詞稱，訪問團此次來訪是美台防疫合作的重要一大步，兩地在防疫各面向持續交流合作。她又提到政治因素不應該凌駕在健康人權之上，世界衞生大會（WHA）排除台灣的參與是違背醫衞普世人權的原則。

她感謝美國政府大力支持台灣的國際參與，期待美台共同研發生產疫苗和藥品有顯著進展，同時相信雙方將持續為印太區域和平穩定發展貢獻力量。

阿薩爾隨後致詞指，此行赴台以及與蔡英文討論重點，包括台灣的防疫成就，與美國合作並回應各項公衞挑戰等。他表示，美國透過各種方式，包括簽署法案強化與台灣的夥伴關係，又以在台啟用的美國在台協會（AIT）大樓舉例稱，美台雙方關係將猶如泥砌磚牆般的堅實承諾。

台灣傳媒報道，阿薩爾致詞時誤將「蔡總統」講成「習總統」。總統府發言人張惇涵表示，經確認只是拼音與發音問題，在野黨與部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

美國在台協會前台北辦事處長包道格指，特朗普沒有選擇派遣國安顧問或其他人訪台，意味他們嘗試接近大陸劃下的紅線，同時亦不想超越紅線。

至下午3時，阿薩爾出席中央流行疫情指揮中心記者會，與陳時中雙方簽署「AIT-TECRO衞生合作備忘錄」，兩人又見證台灣美國事務委員會主席楊珍妮及美國在台協會辦事處處長儷英傑，雙方代表簽署的「醫衞合作瞭解備忘錄」。