台立委集體貪污案　傳被告郭克銘轉污點證人

台灣多名現任及前任立法委員涉嫌集體貪污案有新進展，是知管理顧問公司總經理郭克銘傳獲檢方轉為污點證人，對此檢方以偵查不公開回應。郭克銘涉嫌替太平洋流通投資股份有限公司前董事長李恒隆當中間人，向多名立委行賄。台北地檢署周一（10日）上午再度提訊李恒隆和郭克銘。

據了解，郭已承認大部分行賄、期約賄賂的犯行，並詳述李恒隆透過他居中行賄立委的經過。郭對於自己已供出案情卻仍遭羈押，表示不服，向高等法院提抗告遭駁回。由於高院裁定書指出，郭對其所交付及期約賄款部分，「已自白並以證人身份分具結」，無意中洩漏了郭的污點證人身份。

調查指，郭曾是立委蘇震清辦公室顧問，在立院有深厚人脈。2015年，李恒隆為爭SOGO經營權，找郭「游說」時任立院經濟委員會立委蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明，以修法、召開公聽會、協調會方式向經濟部官員施壓。調查人員自2015年起對李恒隆展開監聽，又跟蹤郭克銘拍下他與立委及助理接觸、交錢的畫面。

台媒報道，今年7月31日檢調約談郭克銘，先以被告身份進行訊問，後改以證人身份二度訊問，啟動污點證人的程序。據了解，郭一開始拒認行賄，但當檢調出示大批搜證畫面後，郭才承坦。假如郭轉為污點證人，料可望提前中止羈押並交保，並獲依法減刑。