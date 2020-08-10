涉惡團夥強迫未成年人賣淫　首腦一審判死

廣東江門市中級人民法院上周五（7日）就一宗涉惡案件一審宣判，被告米賢良犯強姦，組織、強迫賣淫，強制猥褻、侮辱，非法拘禁等8項罪，數罪位罰，判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其餘13名被告分別判有期徒刑3年至無期徒刑不等，並處財產刑。

法院經審理查明，米賢良從2015年起，糾集同案多名被告，多次實施違法犯罪活動，逐步形成以其為首的惡勢力犯罪集團。在2015年6月至2019年7月期間，該集團在廣西梧州、百色、來賓，廣東珠海、中山、江門等地，強迫包括多名未成年人在內的受害人從事賣淫、網絡直播等活動牟利，並對受害人實施強姦、強制猥褻、侮辱、故意傷害、非法拘禁等行動，非法獲利約345萬元人民幣（約388萬港元）。

法院審理認為，米賢良等人惡勢力犯罪集團為非作惡，欺壓民眾，嚴重擾亂經濟、社會生活秩序，造成極為惡劣的社會影響，應予嚴懲，依法作出上述判決。

據了解，此案是江門檢察機關近年來嚴厲打擊侵害未成年人權益的重大典型案件。辦案期間正值新冠疫情防控關鍵時期，檢察人員採用遠程審訊系統調查，及時提前介入，積極引導偵查，補充完善大量證據，追訴漏罪，打擊侵害未成年人的惡勢力犯罪。同時，檢察機關啟動未成年被害人救助機制，展開對受害人的公益和心理救助，並將對相關行政部門提出建議。