搬家公司用百度競價排名低價攬客　疑收貴人工費詐騙

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度再爆出醜聞。北京朝陽區搬家公司「兄弟四方搬家公司」疑利用百度競價排名，提高廣告位的排名，吸引大批客戶。該公司涉以低價吸引顧客再收取貴價人工費，令多名民眾受騙。其中內地藝人吳虹飛近日在網上爆料稱，在百度找到該搬家公司，對方原要4000元（人民幣，下同。約4510港元），搬完後索取1.8萬元（約2萬港元），吳女大呼受騙，僅願支付原談妥的金額。事件東窗事發後，市監局隨後介入調查取證。

吳女上月26日在百度搜索「北京搬家公司哪家服務最好」，第一條網頁便是涉事公司，文字介紹是「信譽之選」、「價格實惠」等。除吳女外，朝陽區另有一名王姓女子，6月中旬在百度上搜索到涉事公司，搬家前商討的金額為2000元（約2255港元），隨後被坐地起價要求支付1.8萬元費用，王女不願支付多出的「人工手續費」。

該搬家公司被指將百度等資訊類網站的競價排行作為公司的重要客源渠道，大批消費者被隱瞞真實收費後與該公司合作，認為受騙。有知情人士周日（9日）表示，四方兄弟於2017年2月開通百度推廣賬戶，開展百度搜索競價廣告業務。

該知情人士強調，競價排名是一種網絡營銷服務，指搜索引擎服務商以拍賣形式出售有限的廣告位，一個公司的出價愈高，廣告位排名就愈靠前。據介紹，公司在百度購買競價排名後，網民每次點擊相關公司網頁，該公司需向百度支付費用。有購買該廣告方式的店舖老闆推測，涉事公司排名高，每天至少向百度支付6000元（約6766港元）。

目前朝陽區市監局已介入調查，聯繫涉事公司負責人和吳女等人調查取證，並到涉事公司所在的經營場所考察。惟有多名消費者表示搬家前後並無錄音、攝影留證，相關單據亦無保存，難以追責。