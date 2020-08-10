男子入屋殺人2死1傷　警懸賞5萬人民幣緝兇

江西撫州市上周六（8日）發生兇殺案，兇手曾春亮潛入鄰居康女士家中，持鐵錘將對方父母殺害後潛逃。警方懸賞5萬元人民幣（約5.6萬港元）緝兇，但兇手至今在逃。康女士周一（10日）透露，兇手曾於案發17天前潛入家中，被發現後以螺絲批劃傷兄長並竄逃，他們事後至少兩次報警，卻未能阻止悲劇發生。

事發於樂安縣山碭鎮山碭村。康女士表示，曾男上月22日潛入家中3樓被母親發現，兄長聽聞母親呼救後趕往樓上，雙方隨後發生肢體衝突，期間曾男用螺絲批劃傷兄長後竄逃。他們當日向警方報案，錄口供及鑑定傷勢。事發翌日，家人打掃時發現家中有作案工具，包括電筒、手套、螺絲批等。因擔心曾男會再次犯案，兄長再報警並在家中安裝4個閉路電視鏡頭。

康女士兄長指，警方曾派人將上述作案工具取回警局。直至事發當日上午7時，曾春亮持刀和鐵錘潛入家中，將閉路電視鏡頭扭向一旁，再對其母親和熟睡中的父親行兇致死；8歲的外甥亦不幸受傷，至今仍在醫院搶救。

康女士和其兄長強調，向警方報案時明確提到兇手具有危險性，反覆表示擔心對方再次作案，希望警方重視早日拘捕兇手。惟警方一直未聯繫他們，傷情鑑定報告至今未取到手。警方回應稱，上月22日接報後已立案調查，開始相關偵查工作，正查找曾男行蹤，若有進展將發布通報。