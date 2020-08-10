13歲仔因姦不遂殺10歲女童　法院判賠128萬人民幣

遼寧大連一名13歲蔡姓少年，去年因姦不遂殺害一名10歲王姓女童後，卻因未滿14歲免於刑責，僅遭警方收容教養3年。王的母親事後向蔡男及其父母提起民事訴訟，案件周一（10日）在大連市沙河口區人民法院宣判，法院判處蔡的父毋須向王的家人公開賠禮道歉，並賠償約128萬人民幣（約144萬港元）。

案發於去年10月20日，蔡男試圖強姦王女不果，竟將其殘忍殺害，事後更清理犯案現場，表現出其成熟心智，惟從刑法角度而言，蔡因未滿14歲而免於刑責。王的父母無法接受現實，今年1月決定提起民事訴訟，並表明如條件成熟，不會放棄刑事訴訟追懲蔡男的可能，並希望查明蔡的父母是否曾存在案發後的包庇行為。

由於案件涉及未成年人隱私，法院決定不公開審理案件，惟今年5月9日開庭時，蔡男不但沒出庭應訊，其父母同樣缺席，甚至連代理人也沒委託，法庭只好對案件進行缺席審理。

法院經審訊後，最終判原告勝訴，判處蔡的父母在判決生效日起10天內，在遼寧省級平面媒體上向王的家人公開賠禮道歉，且道歉內容需經法院審核；至於民事賠償部分，則判處蔡的父母在判決生效日起10天內，賠償原告約128萬元人民幣。王的代表律師此前透露，賠償項目包括死亡賠償金、喪葬費、精神損害賠償、撫慰金和誤工費等。