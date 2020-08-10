誘求職者到緬甸人體運毒　涉黑組織主腦判死

四川省成都市中級人民法院近日就一宗黑社會組織走私毒品案作出一審宣判，該黑社會組織誘騙他人到緬甸打工，然後逼受害人以人體藏毒方式走私毒品。案中主犯被判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

經查明，2017年7月起，首被告白友日招募同案被告陳東海等人，先後到緬甸建立多個據點，然後在互聯網發布招聘信息，誘騙內地求職者到當地。求職者抵達後被集中看管在據點內，遭暴力毆打、威脅、禁錮等手段被迫以人體藏毒方式走私毒品。據了解，共70至80人曾經招募其後運毒。

同時間，白友日安排手下在四川、雲南等地建立排毒點，接應走私毒品然後交給下線。為擴充組織規模，白等人先後將多名曾被迫運毒的受毒人，發展為組織成員。該犯罪組織管理嚴密，成員分工明確。白友日主要負責安排毒品貨源及銷售渠道，對組織的資金、人員進行管理和報酬分配等。

該犯罪組織在大約一年的時間內，逐漸形成了從緬甸邊境至雲南、四川等地的走私、販賣毒品犯罪通道，累計走私和販運的毒品數量龐大，非法獲利數百萬元人民幣。而有被強迫運動的受害人，在排毒過程中因毒品包裝破裂以致死亡。

法院認為白友日等9名被告的上述行為已構成組織、領導、參加黑社會性質組織，走私、販賣毒品等罪，除了白被判死刑外，該組織2名骨幹成員陳東海、曹亮則被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。其餘6名組織成員亦被分別判處3年半至18年不等有期徒刑，並判罰款或沒收個人財產。