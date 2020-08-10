全國人大常委會議召開　趙克志建議增設「襲警罪」

13屆全國人大常委會第21次會議第2次全體會議，周一（10日）上午在北京人民大會堂舉行，國務委員兼公安部部長趙克志在會上作關於公安機關執法規範化建設工作情況的報告。他在報告中提出了5項工作措施和建議，其中就包括在《刑法》中單獨增設「襲警罪」。

趙克志在會上指出，全國公安機關近年來以執法為民為宗旨，以建設法治公安為目標，深入開展執法規範化建設，依法履行職責，使執法質量和公信力穩步提升，有力維護社會大局穩定、保障人民安居樂業。報告介紹了公安機關執法規範化建設基本情況，並提出5項工作措施和建議，包括進一步提升思想認識、健全完善執法制度、嚴格落實文明執法要求、完善公安工作的立法和建議在《刑法》中單獨增設「襲警罪」。

另外，會議聽取了全國人大常委會副委員長沈躍躍，就「全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習，切實保障人民群眾生命健康安全的決定」和《野生動物保護法》執法檢查的報告。報告指出，有關決定和野生動物保護法的實施取得明顯成效，建議當局積極採取措施，幫助養殖戶轉產轉型，並完善野生動物損害補償制度，以維護生態平衡等。

此外，會議也審議了委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於授予在抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中作出傑出貢獻的人士國家勳章和國家榮譽稱號的決定草案的議案等。