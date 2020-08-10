定遠艦遺址二期考古工作啟動　擬發掘面積300平方米

山東威海市定遠艦遺址第二期水下考古調查工作開工儀式，周一（10日）在劉公島定遠艦遺址考古工作平台「豐旺10」平駁船上舉行，國家文物局水下文化遺產保護中心水下考古研究所等有關單位為向水下考古隊授旗，預計發掘面積300平方米

「威海灣一號」甲午沉艦遺址水下考古調查項目是由國家文物局水下文化遺產保護中心牽頭，山東省水下考古研究中心聯合中國甲午戰爭博物院、威海市博物館等地方機構共同開展。

項目於2017年啟動，2018年於劉公島東村外發現一處沉艦遺址，2019年以抽沙揭露方式對沉艦展開調查，在沉艦主炮台區域完成抽沙發掘面積200平方米，出水各種文物157件，在發現了長2.86米、重達10噸以上的鐵甲後，基本確定沉艦是清代北洋海軍旗艦「定遠艦」。

據了解，本年度開展的第二期水下考古調查工作擬提取2019年發現的大型鐵甲，並對沉艦艏、艉部進行抽沙清理，計劃發掘面積300平方米。考古調查工作的開展將進一步摸清沉艦保存狀況等訊息，推進甲午沉艦調查與研究，為甲午海戰史、近代海軍史和艦船史等的研究提供重要的考古實物資料。

國家文物局水下文化遺產保護中心有關負責人介紹，甲午沉艦遺址考古工作是近年來水下考古工作的亮點，自2016年致遠艦、2018年經遠艦發現以來，在社會上引起了較大反響。去年起，甲午沉艦遺址調查已被確定為北方水下考古工作的重點工作。