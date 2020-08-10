准格爾旗成全國首個免費接種HPV疫苗地區 　逾萬名女生受惠

內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗本月初舉行人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗免費接種啟動儀式，標誌着准格爾旗成為全國首個以政府名義、由政府出資的免費接種HPV疫苗地區，預料1萬名13歲以上中小學女生將陸續接種疫苗。

免費接種計劃從本月1日正式啟動，服務對象主要是當地13歲以上的在校女生，按高三、高二、高一的順序依次接種。准格爾旗衞健委職員透露，全旗共設立了27個疫苗接種點，分布在衞生院、社區衞生中心、婦幼保健院等，由於目前仍在新冠肺炎疫情防控期間，故採用預約模式，不希望學生聚集或排隊。

據了解，當地提供免費接種的是進口二價HPV疫苗，一針近600元人民幣（約676港元），全程分3針次，所有費用由政府承擔：其中，第二針與第一針須隔1個月，第三針與第一針則隔6個月。

衞健委職員續指，大部分家長對於孩子接種疫苗都是支持的，但仍有部分家長有疑慮，處於觀望階段。他強調，希望廣大學生及家長、社會各界要正確認識接種HPV疫苗的重要性，從保護自身健康出發，積極主動地進行疫苗接種，共同參與和推進宮頸癌防控工作。