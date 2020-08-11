新冠肺炎：供港蔬菜採用不跨境接駁　貨車司機須提供核酸證明

新冠疫情持續，內媒周一（10日）由華南地區最大的供港蔬菜基地，廣東潤豐農業發展集團有限公司（下稱潤豐集團）處獲悉，該公司指目前對供港蔬菜採用不跨境接駁方式，並對有關貨車司機採取閉環管理，但不會影響蔬菜供港。

潤豐集團所在的東莞石碣鎮有關官員表示，目前，該鎮平均每日出口香港的貨運車輛超過100輛，為保障供港蔬菜運輸安全，鎮政府已經要求有關供貨集團，建檔立冊，掌握貨主情況、跨境司機數量、行車軌迹等，並及時上報。

潤豐集團相關負責人表示，集團的註冊司機均為內地司機，受疫情影響，現在他們在向香港運輸蔬菜過程中都採用接駁方式，司機不跨境，而是在出境口岸與香港司機交接。貨運司機也採取閉環管理，入場都必須提供3日內有效核酸檢測陰性證明，即沒有受感染。

此外，他們還落實好貨運司機入場掃碼、測溫等工作，在交易中心內專門劃分出港貨運車停放區，阻斷司機與市場其他人員的近距離接觸，降低傳播風險。潤豐集團又與石碣醫院設立核酸檢測定點採樣點，為出港貨運司機提供快速核酸檢測服務，方便司機就近檢測採樣。