因土地糾紛開槍殺3人後潛逃　男子一審判死

河南駐馬店市泌陽縣48歲男子馬青付，13年因土地承包經營權糾紛，持獵槍殺害3位村民後潛逃，至去年9月落網。案件周一（10日）在市中級法院公開宣判，馬青付故意殺人罪成，一審被判死刑，並剝奪政治權利終身。宣判後，他當庭表示上訴。

判決書指出，馬青付與死者高青錄等人是同村人，曾因一塊坡地的承包經營權產生矛盾。2007年7月24日，馬青付聯同父親、親友前往爭議地點，與高青錄、高小立、高建等人爭執，馬青付從父親手上搶走一把單管獵槍後，向天嗚放一槍後，再分別向高青錄、高小立、高建3人各開一槍，致高小立當場死亡，高建、高青錄送院搶救途中不治。

案發後，馬青付潛逃外地。同案4名被告分別被控以故意殺人罪，均已獲刑；其中馬的父親被判死緩，其餘3人則被判囚11年和12年。至去年9月13日，馬青付在廣東東莞落網。

法院認為，馬青付的行為造成3人死亡，已構成故意殺人罪，遂作出上述判刑。另在民事訴訟部分，馬與同案4名被告，須向死者家屬賠償34萬元（38.3萬港元）。據悉，3名死者分別是村民常桂香的2名兒子和孫兒，常桂香年屆78歲，仍不顧病痛，坐輪椅趕到法庭旁聽。