製作人農村拍短片　驚揭男子鎖妻於家中十多年兼弒母

內地有農村題材短片的製作人早前到廣西農村拍攝時，揭發一名男子竟將妻子鎖在家中房間十多年，其妹更指兄長多年前將親母殺死。事件傳到網上引發議論，質疑涉及拐賣婦女的不法行為。不過有報道稱，涉事夫婦均有精神疾病。廣西公安廳對事件表示關注，正在調查。

短片攝於今年7月，當時拍攝者前往廣西玉林市容縣六王鎮雙善村逐家逐戶送衣物，期間遇到一對梁姓兄妹。當時梁妹帶拍攝者回家看「被（兄長）關起來的老婆」。當房間打開，拍攝者發現一名短髮女子躺在床上，梁男其後迅速把房門關上，並用一根粗大木條從外面將房門攔住。梁妹其後向拍攝者稱，兄嫂是「人家帶來的」，更爆出兄長2006年親手將母親殺了，「砍了兩刀，有案底的」。

內地媒體其後向拍片者「石金水」了解，梁男今年57歲，與其妻均有精神疾病，並有殘疾人證，是貧困戶，每年約有2萬元人民幣（約2.3萬港元）收入。而梁男一名鄰居李華（化名）則告訴記者，梁男一家兄妹四人都有精神疾病，但日常生活總算能自理。梁男種田，其弟養牛，兩兄弟的妻子都是「路邊檢來的」。李華又稱，梁男的妻子不正常，會拿刀斬人，梁男因此將她關起來。梁男目前有3名孩子，都由住在家對面的妹妹帶大，孩子均正常。

對於梁妹聲稱兄長殺死母親，李華也表示確有其事。他指事發於2006年，梁男某日工作返家發現母親沒煮粥便吵起來，之後「就把他媽的頭砍下來了」┌梁男因此曾被捕，但後來又放了出來。李華慨嘆，梁母獨力養大幾個孩子，老了還要照顧兩個不能自理的媳婦，死了「也算解脫」。