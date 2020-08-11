河水污染20年小白石成黃石　政府投半億整治無功而返

內地官媒近日報道，指陝西省安康市白河縣境內，厚子河、小白石河的河水污染嚴重，更將河岸周圍的石頭都染成褐黃色，這兩條河的喝水不僅人畜都不能飲用，而且連水生動植物都無法存活。早年，當地政府曾先後投資逾5千萬（人民幣，下同，約5.6千萬港元）治理污染，但毫無作用，有關污染至今未能解決。

報道指，有關區域上世紀有多個礦場，當年由於人們無節制的開採導致污染嚴重。目前，當地仍有多個流礦礦渣堆積，其中一處礦渣由山頂至山腳長達數百米。當地村民指，該河名為小白石河，以前河水清澈見底，然如今只能流淌黃色河水，這些河水已經完全不能飲用，即使用來洗澡，入會令人全身發癢。

但記者在查閲有關監測報告時發現，白石河入漢江的水質竟然是符合國家要求的，而專家對這一現場解釋指，河水入江一方面會有所稀釋，另一方面硫鐵礦的重金屬，經一定轉化變成顆粒，會沉到水底附在河床上，不會流入漢江。

由當地官方的一份水質檢測報告中顯示，有關河域的水質，其中鐵超標170倍、鎘超標23.4倍、錳超標295倍、汞超標1.4倍。縣政府曾在2015年開始一期整治工程，投入近3千萬（約3.3千萬港元）整治水質，但無功而返；當地環保部門又再啟動白石河流域金屬污染綜合治理二期工程，有專家指出，依目前的狀況來看，當局仍需在投入6.5億元（約7.33億港元），整治污染。