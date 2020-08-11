買票助兒當選台縣議員 父母2人因賄賂多名村長被定罪

台灣彰化縣地檢署近日就2018年縣議員選舉第3選區賄選買票一案作出裁決，國民黨提名的施嘉華因涉及買票賄選，遭判當選無效。其父母施復興、劉彩雲因以每票1000（新台幣，下同，約267港元）、5000（約1339港元）等價格向其他村長鄰長買票，最終被控選罷法，分別判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，義務勞務200小時，向公庫支付65萬元（約17.4萬港元）；劉徒刑1年9個月，緩刑4年，褫奪公權4年，義務勞務100小時，可上訴。

判決書指出，當時國民黨提名施嘉華參選彰化縣議員第3選區，施復興為助子當選，於2018年9月成立「施嘉華競選總部」，以工作費為名行賄，要求多個村長投票支持其兒子。施又到和美鎮找來杜姓表兄弟幫忙，交付賄款給和美鎮有投票權民眾，約定支持施嘉華。

在審訊時，施復興等19人對罪行供認不諱，但有5名村長、25名鄰長認為收取的錢財是發放邀請函的工作費，屬於勞務對價，並非收賄。但法官認為施復興以發薪為名，實為行賄，行為危害選舉風氣，損害社會利益和民主法治。至於該幾名村長則被判處1年10個月徒刑，因又犯投票收受賄賂罪，各處有期徒刑5月，褫奪公權3年，不得緩刑。