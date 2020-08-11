米克拉將於今日上午登陸　福建台灣受到影響

南海熱帶低壓周一（10日）上午，加強為今年第6號颱風「米克拉」，中國大陸中央氣象台預計，米克拉將於周二（11日）上午，在登錄福建漳浦至平潭一帶登陸，台灣沿海、福建沿海將有6至7級大風，福建東部和台灣中南部有大到暴雨。目前，福建省氣象台已發布颱風紅色預警信號。

基於颱風登陸，福建省防汛辦要求，位於閩南漁場、閩中漁場的所有漁船需於周一下午6時前全部撤離到港；福州以南沿海的施工船、無動力船、交通船一律停止工作；客輪禁限航規定及時停航而景區景點、工程和施工工地一律關閉。

國家防總在周一下午4時，啟動防汛防颱風四級應急響應，國家防總工作組已趕赴福建指導協助颱風防禦工作；另外，中國氣象局考慮到颱風登陸及北京、天津、河北、遼寧出現入汛以來最強降雨，啟動重大氣象災害暴雨和颱風三級應急響應。

此外，台灣澎湖縣政府宣布，澎湖、金門兩地將於周二停工停課；而華信航空及立榮航空宣布，周二上午飛往金門及澎湖航班有所異動，台灣的交通部航港局預計周二將有14班航班取消。