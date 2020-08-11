單身男舉報自己「女神」　掀詐騙集團警逮逾500人

廣東東莞一名李姓單身男子日前親手報警，舉報自己的「女神」涉嫌詐騙，豈料掀出一個龐大的詐騙組織。據內媒周一（10日）報道，警方近日搗破一個以「女神」作餌的交友詐騙集團，他們先用社交軟件與受害人培養感情，再已各種理由索取錢財。目前，警方已拘捕516名涉案疑犯，並透露該案涉案金額巨大。

據受害人李男表示，自己今年突然在微信收到一個添加好友的請求，對方的網名與自己一個女同學同名，隨該「女同學」每日的噓寒問暖，李男逐漸找到了戀愛的感覺，認為自己已找到心中的「女神」。隨後，女神以要看醫生為由，問李借200元（人民幣，下同，約225港元），此時，李認為看醫生是無可厚非的事，於是男子氣爆棚第將錢轉給了女神，甚至還有些心疼女神。

此後，隨女神借錢愈來愈頻繁，李男起疑，有緣看過新聞上有類似的騙案，於是報警求助。經警方調查發現，該李男的女神隸屬一個龐大的詐騙集團，該集團主要盤據在東莞、廣州、惠州三地，涉案金額巨大，甚至有人被騙去近10萬元（約11.2萬港元）。

調查結束，警方最終派1400多名警員展開收網行動，共搗破92個詐騙基地，拘516名疑犯，其中絕大部分「女神」均為大漢，有人在被捕瞬間，仍在扮演貼心女生與即將成為受害人的單身男子聊天；警方又在現場繳獲一批涉案汽車、手機、銀行卡、電腦等作案工具。

經審，警方發現該集團原本為一個傳銷組織，但由於「生意」難做而轉行。該集團在每個詐騙窩點，都會安排至少一個女「軍師」，教「女神」們如何獲得單身男子的芳心，而「女神」們亦虛心受教，甚至每日都寫「戀愛日記」，概括詐騙成功經驗以及大量的詐騙話術；而由於「女神」們每次詐騙的數額不大，受害人又不想讓他人知道自己墮入「愛情陷阱」，故多數都會選擇沉默。