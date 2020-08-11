新冠肺炎：疫情續燃　再增13宗本地個案

國家衞健委周二（11日）公布，內地新增44宗確診病例，其中13宗本地個案均在新疆，其餘31宗為境外輸入病例。截至目前，累計確診病例84,712宗，4636人病亡，現有確診病例794宗。

衞健委指，新增31宗境外輸入病例，包括陝西9宗，上海8宗，山東6宗，廣東3宗，甘肅2宗，河北、黑龍江、浙江各1宗。另新增2宗境外輸入疑似病例，分別來自上海及福建。

新疆維吾爾自治區衞健委指，烏魯木齊市新增13宗本地個案及11名無症狀感染者。目前，新疆現有確診病例567宗，其中3宗分別來自喀什地區、昌吉州及新疆生產建設兵團；現有131名無症狀感染者，尚有15,658人正接受醫學觀察。

烏魯木齊市疾控中心主任芮寶玲周一（10日）指，該市正以全覆蓋、無死角、無盲區、無空白的原則，全方位展開公共環境消殺。政府將督促各級醫療機構對診療環境、醫療污水、醫療廢棄物等展開全面消殺工作，並按照規範要求完成日常消毒；每日不少於兩次消毒集中醫學觀察點、公共場所、高頻接觸物體表面等；無症狀感染者確診轉移至定點醫院後，對原隔離場所徹底消毒。

該市市場監督管理局指，嚴格落實「外防輸入」要求，緊守鐵路、飛機、公路運輸的關口，對冷凍食品進行核酸檢測，無檢出病毒方可放行，並加大對經過運輸的各類物資及運輸車輛消殺防疫力度。同時，督促食品經營單位落實主體責任，各大型食用農產品批發市場、農貿市場一律對購入的冷凍食品進行核酸檢測，無檢出病毒方可銷售。

上海市衞健委指，新增個案患者均為中國籍人士，在阿聯酋工作，本月7日在阿聯酋乘坐同一航班出發，經斯里蘭卡轉機後同日抵達上海浦東國際機場，入境後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經診斷後確診。他們已轉至定點醫療機構救治，同航班密切接觸者此前均已接受集中隔離觀察。