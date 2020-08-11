旅加大熊貓恐斷糧　成都基地稱正辦理回國手續

因鮮竹供應短缺面臨斷糧的2隻旅加大熊貓「大毛」和「二順」，至今仍未能獲安排返回中國。四川成都大熊貓繁育研究基地周一（10日）表示，正積極辦理大熊貓回國的各項手續。

大熊貓所在的加拿大卡爾加里動物園回覆內媒稱，當拿到中方的運輸許可後，會立即安排航班將大熊貓送回到成都大熊貓繁育研究基地。動物園工作人員補充，大熊貓目前非常健康，並得到特殊照顧。

新冠疫情導致全球運輸受影響，卡爾加里動物園今年5月12日宣布，由於來自中國的鮮竹無法運到加拿大，加上當地鮮竹不足，擔心大毛和二順沒法獲得足夠糧食，於是打算提早將大熊貓送回中國。

但事隔3個月，大熊貓仍然滯留加國。動物園表示，至今尚未獲大熊貓的跨國運輸許可。動物園總裁郎蒂爾（Clément Lanthier）擔心問題無法解決，恐危害大熊貓的健康。

目前卡爾加里動物園的大熊貓食用的鮮竹是購自當地，但園方估計供應只能維持到9月。根據中加兩國協議，雄性大熊貓大毛和雌性的二順於2013年租予加拿大，為期10年。但雙方已同意提早終止合作。