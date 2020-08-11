約翰遜關注黎智英被捕　華大使館促停干預香港事務

壹傳媒黎智英周一（10日）被捕引起國際社會關注。英國首相約翰遜發言人稱深切關注，又認為事件進一步證明《港區國安法》是被用作打壓反對聲音的藉口。中國駐英國大使館周二（11日）對此回應，稱黎智英等一小撮反中亂港分子，觸碰法律底線，被依法逮捕，要求英國停止干預香港事務。

約翰遜發言人稱，《中英聯合聲明》、《基本法》及《港區國安法》第四條，都明確保障新聞自由，促請港府必須維護市民的權利及自由。不過中國大使館發言人稱，任何權利和自由都有法律規定的明確界限，要充分行使權利自由，就必須遵守​​法律要求，越過這個底線和範圍，就要受到法律的制裁，又敦促英方認清現實和大勢，立即停止打着新聞自由的幌子詆毀港區國安法。

另外，「五眼聯盟」日前就《港區國安法》及香港押後立法會選舉等問題發表聯合聲明，中國駐英大使館表達強烈不滿和堅決反對，認為是再次粗暴干涉香港事務和中國內政。發言人稱，港區國安法彌補香港長期以來存在的法律漏洞，又指英國因疫情，推遲原定5月舉行的地方選舉，但現時對港府推遲立法會選舉無端指責，是赤裸裸的雙重標準。