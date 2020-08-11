解放軍南海防空射擊演習　應對美機偵測意味濃

中國早前稱，美國軍機今年上半年在南海活動逾2000多次，上月又多次飛近廣東省沿岸偵測。據內地軍事網報道，解放軍第75集團軍某合成旅近日在南海海岸展開對空實彈射擊演習，通過雷達預警小組與火力單元的配合進行精準打擊，應對意味甚濃。

演習一開始，靶機升空到預定區域展開騷擾。雷達預警小組透過對空偵測發現敵機後，立即將敵機所處方位、航行方向、高度、速度等信息，利用無線電傳送到高射炮陣地。

收到指令後，自行高射炮車成員需要快速完成彈藥裝填。當目標進入射程範圍後，炮手利用車載瞄準系統追蹤目標。據該合成旅連長王棟表示，有效打擊空中目標的關鍵是快速找到目標並準確掌握目標參數。部隊通過雷達與地面偵測的結合方式，將空情信息分發到打擊端，有效提升打擊速度。

之後，由多門火包車組成的火力方陣，在極短時間內同時以不同角度向目標射擊，形成密集的對空攻擊網。該合成旅兵吉克約布稱，由於敵機進入有效射程範圍時間非常短，炮手從瞄準到射擊時間有限，所以對集中力要求很高。

該合成旅營長楊虎表示，這次演習全面檢驗官兵在實戰化條件下的裝備操作能力，空情偵測能力，以及協同配合能力。