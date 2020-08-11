東方明珠塔遭雷電擊中　黃河今年第4號洪水形成

中央氣象台預計，四川盆地中西部的部分地區周二（11日）有大暴雨到特大暴雨，福建東南部局地有大暴雨，北方即日起至周四（13日）將出現大範圍強降雨過程。黃河上游唐乃亥水文站周二出現每秒2500立方米流量的洪峰，黃河今年第4號洪水形成。上海周一（10日）晚暴雨，網傳地標東方明珠塔被閃電「擊中」的圖片。

中央氣象台指，內蒙古西部、寧夏、甘肅南部、四川盆地中西部、福建中南部等地部分地區，周二有大到暴雨；預計北方未來2天將出現大範圍強降雨過程，涉及10餘省份，其中北京、天津、河北、遼寧等地降雨量將達入汛以來最強。同時，四川盆地將遭遇持續強降雨天氣。

水利部黃河水利委員會消息，黃河上游唐乃亥水文站上午7時6分，出現每秒2500立方米流量的洪峰，為黃河2020年第4號洪水。委員會發布黃河上游汛情藍色預警，自上午8時起啟動黃河上游水旱災害防4級應急響應。

上海周一晚有雷暴雨天氣，該市一度發布雷電橙色預警信號，有網民更拍攝到東方明珠塔被雷電「擊中」。東方明珠官方回應指，該塔已裝備環形避雷針，雖然網民目擊閃電直擊塔頂，但實際上並未擊中，且高層建築有環形避雷針設置，即使被雷電擊中亦會安全無虞。