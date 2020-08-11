現屆立會議員獲延任1年包括被DQ 4泛民　政界指DQ為下屆參選資格

正在北京舉行的13屆全國人大常委會第21次會議周二（11日）閉幕，下午全票通過《第六屆立法會繼續運作》議案，第六屆立法會議員獲延任一年，包括4名早前被取消下屆立會參選資格(DQ)的泛民議員，即郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌。根據人大決定，今年9月30日後，現屆立法會將繼續履行職責不少於1年，直至新一屆立法會任期開始為止，而新一屆立法會依法產生後，任期仍為4年。

內地官媒報道，全國人大常委會上周六（8日）上午聽取了《國務院關於提請全國人大常委會就香港特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案》的說明，同日下午就決定草案進行分組審議。與會人員一致認為，香港立法會是特區的立法機關，是香港政治體制的重要組成部分，依法行使制定、修改和廢除法律，審核、通過財政預算，批准稅收和公共開支等重要職權。

特首會同行政會議因應新冠肺炎疫情形勢，決定將第七屆立法會選舉推遲一年。為維護香港憲制秩序和法治秩序，確保特區政府正常施政和社會正常運行，全國人大常委會就香港第六屆立法會繼續履行職責等相關問題作出決定，符合憲法和香港基本法的規定和原則，是必要的、適當的。

現屆立法會議員獲延任1年包括4名被DQ泛民，有資深建制派中人指，今次人大通過議案重點在「繼續」兩個字，「如果是『繼續』，當然是原本議員已經有資格，就是原本的議員繼續做，你這麼多年都容許他做了，如是『繼續』，就是繼續。」她續指，4名被DQ泛民仍是第六屆立法會議員，若要解除任何議員職務，均跟基本法第79條程序才可，例如有議員犯刑事罪行，判監1個月以上，經立法會出席會議議員三分之二通過才可。