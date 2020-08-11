陸機飛越中線回應美部長到訪　台國防部：侵門踏戶

解放軍2架殲10和殲11戰機周一（10日）飛越海峽中線，台國防部周二（11日）指摘，該舉動是「侵門踏戶」，又強調台軍必須透過各種手段因應，維護空防和安全。大陸官媒則指這次解放軍的行動，顯然是陸方對美國衞生部長阿薩爾訪台的清晰回應。

台國防部發言人史順文在例行記者會上表示，因應當前大陸威脅，對於台海周遭活動的軍機、軍艦等所有動態，台軍運用聯合情監偵系統均有效精準掌握，並研判可能發生的各種緊急情況，制訂相關應對機制。一旦有解放軍軍機越過海峽中線，台軍秉持「不挑釁，不怯敵」及「愈接近本島，愈積極處置」的原則，派遣適當兵力，實施廣播驅離、攔截、警戒及防空導彈監控等應對。

台空軍司令部周一回應解放軍戰機飛越海峽中線時，曾提及以地面防空導彈全程監控。被問是否刻意強調時，史順文否認並重申，軍方是依照「經常戰備時期、突發狀況處置規定」，以確保空域安全。

對於台灣是否獲邀參與環太平洋軍演，史順文稱目前並未接獲相關訊息，又指在符合軍事戰略及整體防衞構想前提下，會以循序漸進方式，爭取以觀察員身份參與並觀摩聯合作為和人道救援等項目。

大陸官媒周一晚發表評論文章稱，這次解放軍短暫飛越海峽中線，顯示是陸方對阿薩爾訪台的清晰回應。文章又指，解放軍還有很多可以施壓的手段，包括派戰機飛越台灣等。假如台灣當局沿着當前的邪路不停走下去，台海將出現美國愈來愈多介入和解放軍愈來愈明確的主權宣示方式相互「循環反制」的局面，而台灣將成為這場較量的最大犧牲品。