業主買3房2廳單位入伙只餘2房　發展商稱弄錯圖紙

山東青島市即墨區劉女士3年前透過地產中介購買樓花，當時選定一個3房2廳的單位，並交付訂金及首期。但到了交房日，發展商卻沒有把單位交付業主。劉女士查看後竟發現單位變成2房2廳。劉女士聯繫了發展商，對方卻辯稱屋苑有五個戶型出現錯誤，更說出「因為蓋房子太著急，把圖紙弄錯了」的荒唐籍口。劉女士要求換樓及賠償，但都被發展商一一拒絕。劉女士決定向監管部門反映，目前仍未成功聯繫到有關當局。

內媒周二（11日）報道，劉小姐於2017年10月購入即墨區嶺海香瀾郡瑜院的3房2廳單位，當時房子仍未動工，劉透過發展商的宣傳冊選定單位。但在去年12月15日，發展商卻沒有依時把單位交付，劉女士更發現單位的書房竟只有95厘米闊，相等於少了一間睡房。

以為走錯單位的劉女士立刻聯繫到置業顧問，但顧問卻表示劉女士查看的，正是她交了訂金的單位。發展商在劉女士查詢下承認在建房時出現錯誤，令單位貨不對辦。劉女士堅持要換三房單位，但發展商卻告訴她，她購買的大廈已沒有三房單位空出，若要更換就只能換屋苑內洋房式的單位，但劉必須按照現在的價格購買。

劉女士指當時買這個單位時已交付66萬元人民幣（約74萬港元）首期，自己根本沒有錢購入洋房式單位。發展商更表示不可能對劉女士作出賠償。劉女士表示明明是發展商出錯，卻由她負上後果，對此不能接受。

多次與發展商交涉未果後，劉先後撥打山東省級政務服務投訴熱線和即墨區住房和城鄉建設局的電話，均未有回覆，劉女士表示會跟進到底，為自己找回公道。