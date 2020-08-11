受賄逾17.88億人民幣　中國華融前董事長賴小民當庭認罪

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記兼董事長賴小民，涉嫌受賄、貪污、重婚罪一案，周二（11日）在天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理。控辯雙方在庭上質證後，賴小民當庭表示認罪、悔罪。法庭其後宣布休庭，案件擇期宣判。

天津市人民檢察院第二分院指控，賴小民在2008年至2018年期間，利用擔任中國銀監會辦公廳主任，中國華融資產管理股份有限公司黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長，及兼任華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務的便利，為有關單位和個人牟取利益；又利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員，為他人牟取不正當利益；直接或通過他人索取、非法收受逾17.88億元（人民幣，下同，約20.21億港元）財物。

另外，賴小民在2009年底至2018年1月期間，利用職務便利，夥同他人非法佔有公共資金約2513萬元（約2840萬港元）。賴小民又在合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有2子。檢方認為，綜合上述行為，應當依法以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責任。