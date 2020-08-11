中美科學家研發蠶絲硬碟　可植入人體預設銷毀

電影中將微型硬碟植入體內的情節快將成真。中美科學家合作研究出基於蠶絲蛋白的高容量生物存儲器 — 蠶絲硬碟，除可植入人體，更可預設時間可控銷毀，從而讓資料保密。相關成果8月11日發表於國際期刊《自然納米技術》。

這項研究是由中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員陶虎課題組，聯同美國紐約州立大學石溪分校和德州大學奧斯汀分校相關課題組合作。陶虎表示，蠶絲硬碟能同時存儲數碼和生命資料，可植入包括人體的生物體內，長期甚至永久保存，就如軍人佩戴的身份識別牌，卻永不遺失。蠶絲硬碟又能根據設定，製成壽命可控的時間膠囊，可控地降解並消失；同時有望在外太空等極端條件下保存資料。

據介紹，將資料儲存寫入蠶絲硬碟，方法是透過近場紅外納米光刻技術，讀取系統也是採用同一技術。透過改變寫入光的能量，調節蠶絲蛋白上加工圖的形貌，比如凸起或凹下，從而實現覆寫，存取原理與雷射光碟存儲技術相似。另這款硬碟無懼磁場和輻射，放在微波爐中高火煮30分鐘，硬碟中資料仍安然無恙。目前蠶絲硬碟的儲存容量已可達64GB每平方英吋。

陶虎表示，蠶絲蛋白存儲器可為活性生物資料儲存提供一個功能巨大的平台，用於採集儲存生物料，同時儲存人體DNA和血液樣本。未來通過對蠶絲蛋白存儲器存儲容量和讀寫速率的不斷改進，該技術有望成為下一代高容量和可靠的資料儲存技術。