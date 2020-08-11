暴雨受災2人被埋6人失蹤 至少150個航班延誤

四川省受暴雨侵襲，省防汛抗旱指揮部周二（11日）上午8時啟動防汛4級應急響應；雅安市氣象台周二（11日）凌晨1時50分改發暴雨橙色預警信號及雷電黃色預警。受強降雨影響，該市多個縣區相繼發生險情，至少2人被泥石掩埋，6人失蹤。成都雙流國際機場啟動大面積航班延誤黃色預警，截止上午10時，共有150個進出港航班延誤，14個航班取消。

省防汛抗旱指揮部指，從周一（10日）晚8時至翌日上午8時，盆地西部、川西高原降大到暴雨，雅安、眉山、成都等地降大暴雨。雅安市局部地區降特大暴雨，有19個縣降雨量超過50毫米，10個縣超過100毫米，2個縣超過250毫米，其中蘆山縣玉溪站降雨量為447.5毫米。青衣江幹流及支流蘆山河、名山河出現超保證水位洪水；場鎮低窪地區水浸，部分道路、房屋、農田、水利、電力設施等受損。

雅安蘆山城區多條道路嚴重水浸，人車無法通行。進出蘆山縣城的佛圖山隧道、蘆山縣龍門王家村旅遊生態環線、寶盛鄉玉溪河水庫等路段發生山泥傾瀉或泥石流，導致道路中斷。青衣江水暴漲，雨城區彩虹橋路段水浸，南外環線有多處山泥傾瀉和積水路段。

另一方面，佔中國稻米產量約70%的長江流域，連月來持續受洪災侵襲；美媒報道，長江流域逾526萬公頃良田被淹浸，不但令農民生計受威脅，更可能導致糧價急升。有分析指，截至上月中旬，內地已損失逾1120萬噸糧食，假如洪災在本月底前受控，內地第三季農業生產總值仍有可能損失17億美元（約132.6億港元），近期玉米、大豆價格波動已反映市場憂慮。

惟農業農村部早前重申，內地連年豐收，目前庫存充足，近期糧食價格波動符合常年季節性規律，並強調今年下半年「吃糧、吃菜、吃肉，總體是有保障的」。