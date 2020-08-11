美拆開查驗華駐聯合國代表團家具　官媒轟損害互信

中美角力持續，內地官媒周二（11日）報道，美方近期拆開查驗中國常駐聯合國代表團一批公務用品，引起中方不滿。常駐團批評美方嚴重違反國際慣例，已向美方提出嚴正交涉。官媒分析，預期中方將對美方採取對等措施。

據報道，中國常駐聯合國代表團早前訂購了60件家具，主要包括梳化、椅子、茶几等。為辦理清關手續，常駐團今年6月30日按美方要求，提交申請材料。因未獲答覆，常駐團上月13日催促美使團辦紐約辦公室盡快辦理。該辦回覆稱，到港集裝箱正接受檢查，待檢查完成後，才能批覆清關申請。

常駐團隨即向美方提出嚴正交涉，強調該批貨物屬中國公務用品，且中方已按美方要求履行清關手續，美開拆查驗的做法不符合國際慣例。

經中方反覆催詢，美使團辦終批覆清關申請。清關代理上月23日把家具送抵常駐團，此時已距中方按美方要求提交申請將近1個月。經檢查，此次集裝箱鉛封已被替換，貨物中有12件外包裝被明顯撕壞，並貼上美方檢驗標識。

官媒批評，美方開拆查驗中方外交使團公務用品的做法粗暴蠻橫，顯然不符合國際慣例，損害中美互信與合作，是蓄意製造麻煩和障礙。根據國際慣例，中方有權採取對等措施。