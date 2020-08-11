男童車禍不幸去世　父母決定捐獻器官遺愛人間

浙江大學醫學院附屬兒童醫院上周五（7日）晚，7歲男孩東東因車禍去世。他的父母在紅十字會器官捐獻協調員的見證下，簽署身故後器官捐獻意願書，決定捐出孩子的心臟、腎臟、肝臟和眼角膜。器官捐獻手術於周日（9日）進行，他們的善舉救助了4位器官衰竭患者，並令兩名失明人士重見光明。

東東的母親接受內媒訪問時指，快將8歲的兒子在寧波讀書，本應在9月升讀小二，生前多才多藝，正準備在開學後舉辦多場小提琴和架子鼓表演。她又指出，自己一直對孩子寄予厚望，然而一場車禍令一切突然終止。東東在上周三（5日）前往培訓班時，在屋苑門口被車高速撞倒，腦部、胸部、腹部都受到重創，被緊急送院搶救。

經過近30個小時的搶救，院方上周四（6日）下午告訴家人，孩子已深度昏迷，需靠儀器維持心臟跳動。至上周五晚，醫生宣布孩子臨床腦死亡，他的父母強忍悲痛，決定將東東的器官捐出，希望幫助到有需要的病人。

東東母親又指，兒子平時樂於助人，更立志長大後要成為醫生，現在捐獻器官的方式，也間接實現了他治病救人的願望，相信孩子會認同他們的做法。