涉黑團夥把持基層政權為非作歹　首腦判囚20年

內地官媒周二（11日）報道，遼寧葫蘆島市龍港區人民法院近日就一宗長期把持基層政權的涉黑團夥案件一審公開宣判，團夥首腦孫陽犯組織、領導黑社會性質組織、故意傷害等罪，判處有期徒刑20年，剝奪政治權利3年，並沒收全部財產；其餘18名被告分別被判處有期徒刑9個月至15年不等。

法院經審理查明，孫陽及其團夥在2005年至2019年期間，通過2宗標誌性暴力犯罪，在葫蘆島市五廠、楊屯地區樹立強勢地位；後通過有計劃地與司法人員串通，逃避打擊，造成極其惡劣的社會影響。

在2013年時，孫陽通過虛假手段騙取黨員資格，並當選為楊屯村黨支部書記。及後，他違規發展親屬入黨，安排親信、親屬擔任村內職務，以暴力、威脅等手段排擠其他村幹部，又打壓上訪村民，還拉票賄選。

同時，孫陽等人以壟斷一企業渣土為基礎，有組織實施一系列違法犯罪活動，非法佔用農用地，為非作惡、橫行鄉裡，欺壓殘害群眾，嚴重破壞了當地經濟秩序及社會生活秩序。

法院認為，孫陽的行為已構成組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、非法佔用農用地罪、盜竊罪、職務侵佔罪，數罪併罰下，遂作出上述判刑。