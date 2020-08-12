無業男冒充副廳長謊稱介紹工程　騙200萬人民幣囚11年

陜西西安63歲無業男子倪維濱，冒充省商務廳副廳長，謊稱可幫忙介紹政府建築工程項目，詐騙建築企業老闆200萬元（人民幣，下同，約226萬港元）。法院一審判決稱，倪男的行為已構成詐騙罪，判囚11年，罰款30萬元（約34萬港元）。倪男不服上訴，中國裁判文書網近日發布西安市中級人民法院裁判書顯示駁回倪男上訴，維持原判。

倪男2017年3月在公開場合自稱是陝西省商務廳副廳長，謊稱曾向建築公司介紹西安長安區的省女子監獄修建工程，獲取一建築公司王姓老闆的信任後，以需跑工程活動費為由，向對方索取款項。惟王男一直未見倪男介紹工程項目，要求對方退還款項，倪男只退還一半金額，其餘款項均被用作炒股和消費。

王男得悉受騙後報警，警方以涉嫌招搖撞騙罪刑事拘留倪男。西安市碑林區人民法院去年12月一審宣判，認為倪男虛構事實，隱瞞真相，以為他人聯繫工程項目需要活動費用為名騙取錢財，數額特別巨大，遂作出上訴判決。

內媒周二（11日）報道稱，中國裁判文書網公布西安中院的裁判書顯示，法院認為原審判決證據確實、量刑適當，遂駁回上訴，維持原判。