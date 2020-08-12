聯合國專員關注黎智英被捕　華代表團斥言論不負責任

香港警方國安處周一（10日）拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子及多名壹傳媒高層等，聯合國人權事務高級專員巴切萊特的辦公室（下稱人權高專辦）發言人表示關注。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團發言人劉玉印周二（11日）表示，對人權高專辦發言人發表不負責任的錯誤言論，中方深表遺憾並堅決反對。

劉玉印指出，黎智英等一小撮反中亂港分子勾結外部勢力實施危害中國國家安全的活動，被香港執法機構依法逮捕，這與人權毫無關係，也與人權高專辦的職責毫無關係。香港事務純屬中國內政，中方敦促人權高專辦恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，在自身職權範圍內客觀公正行事，停止以任何形式干預香港事務和司法獨立。

劉玉印又指，《港區國安法》根據基本法等有關規定，保護香港市民享有新聞、言論、出版、結社、集會、遊行、示威等權利和自由，但行使權利和自由不能超出法律界限；有關方面打着保護人權的幌子，企圖美化、包庇黎智英等反中亂港分子危害國家安全的犯罪行為，是對人權和法治的褻瀆。

人權高專辦發言人早前呼籲香港當局，監察並審視《港區國安法》的實施情況，如有必要應加以修改，以確保這項法例不會被濫用，限制國際法及基本法所保障的人權。