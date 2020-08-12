華為助太平洋島國建資料中心　報告指存安全風險

澳洲媒體周二（11日）引述澳洲外交及貿易部去年委託網絡安全專家撰寫的報告，指中國科企華為早年替太平洋島國巴布亞新畿內亞建立的國家資料中心，使用了弱加密軟件和過期防火牆，令機密資料存在外洩風險。澳媒認為，這是多年來無數對華為的間諜指控中，第一份有力證據。

位於巴布亞新畿內亞莫爾茲比港的國家資料中心，是由中國進出口銀行提供高達5300萬美元（約4.1億港元）貸款興建，於2018年投入運作。澳洲媒體引述報告內容稱，華為不但為該中心安裝過時的加密軟件，而為中心設置的防火牆，使用壽命亦早於2016年已結束。報告指出，由於該中心目前缺乏保護和營運資金，巴布亞新畿內亞正向澳洲政府尋求協助「全面重建」，但澳洲至今未承諾提供資金。

澳洲莫納殊大學中國問題學者凱大熊（Kevin Carrico）表示，華為故意安裝一些過期的防火牆和安全軟件，是為了幫助北京進行監視和間諜活動。他又指，北京近年收買一些所謂「盟友」及「落後小國」，目的是建立間諜活動基地。

旅居新西蘭的《北國之春》主編陳維健指出，華為在海外的行為代表北京的海外擴張和間諜行為。中國滲透這些南太平洋國家，目的是利用其特殊的地理位置，對更多國家進行間諜活動，甚至發展太空戰略基地。華為否認有關指控，聲明有關項目「符合適當的行業標準和客戶要求」。