新冠肺炎：內地多25宗確診　烏魯木齊一半患者無症狀

內地周三（12日）公布新增25宗新冠肺炎確診病例，9宗本地個案均來自新疆烏魯木齊，另16宗境外輸入個案。國家衞健委醫療救治組成員邱海波表示，在烏魯木齊這波疫情中，有一半確診病例均完全沒有症狀，患者因此以為自己沒事，才造成家庭群聚傳播。

截至周三凌晨零時，內地累計84,737人確診，其中4634人死亡。新增境外輸入個案中，6宗出現在廣東省，其中5人為菲律賓籍船員，另一患者由阿聯酋前往廣州後確診。其餘輸入個案，4宗出現在上海，內蒙古、浙江、福建、山東、四川和陝西各有1宗。

曾赴湖北武漢參與抗疫的邱海波，近日接受官方電視台訪問時表示，在武漢三分二的確診病人有發燒、咳嗽等症狀，但這次在烏魯木齊疫情中，確診病例中一半人完全沒有症狀，僅五分一人有發燒，更少的病人出現乏力，臨床症狀非常不典型。這次無症狀感染者的比例，可能比以往各地報告的數字更高，原因與當地早期便開展大規模核酸檢測有關。

另國家衞健委周三發布關於農貿（集貿）市場疫情防控技術指南的通知，要求各地加大市場疫情防控工作推進力度，對大型農貿市場、農產品批發市場（海鮮市場）進行風險排查。通知要求對存在活禽宰殺的鄉村露天市集，加強環境衞生整治；中高風險地區暫停活禽交易；禁止採購、銷售來源不明、無合格證明材料的食品。