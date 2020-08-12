新冠肺炎：大連6天零確診　全市1.2萬人完成核酸檢測

大連市衞健委副主任趙連指，全市逾萬人已完成核酸檢測。

遼寧大連市連續6天無新增確診個案，市衞健委副主任趙連周三（12日）在疫情防控發布會指，該市累計確診92宗病例；截至周二（11日），全市超過1.2萬人已完成核酸檢測。

市交通運輸局局長王少成指，從上月22日爆發疫情至今，該局加強市民進出管理，未發現通過交通樞紐輸出病例；通過海報、廣播等形式，引導旅客快速、有序完成健康碼及7日內核酸檢測無病毒證明查驗等工作。隨工人村社區本月6日解封，部分巴士線路、出租車營運範圍亦同步調整，解除該區域迴避繞行等限制。

同時，市交通運輸局會根據疫情風險等級調整情況，及時調整民航、鐵路、港口等管理服務方式，適時恢復長途巴士路線及班次營運；按地區疫情風險等級和中高風險封閉區域調整情況，適時對巴士、出租車、網約車的營運範圍及地鐵站解封等措施作出調整。

王少成表示，該局組建一隊有60輛貨車的市級應急保障車隊，並預備百餘輛後備車，至今完成逾60車次的應急運輸調度指令，15次檢測樣本及檢測試劑盒等應急物資運輸任務，240人次貨車司機的核酸檢測工作，確保長短途各類運輸車輛充足、人手充足，為民生、醫療等物資運輸需求提供保障。