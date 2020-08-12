美兒童書籍稱黑死病源自中國　內地譯本下架

內地網民近日指出，由美國作家希利爾（V.M. Hillyer）撰寫的一本兒童歷史讀物，將黑死病起源描述為「據說是從中國傳來」。而哈爾濱和貴州兩地有出版社均有出版該書的中本譯本。哈爾濱出版社周二（11日）就事件回應，已通知全國網上銷售渠道或實體書店將書下架。

中國歷史研究院官方微博周一（10日）發布消息稱，他們購買了哈爾濱出版社出版的《希利爾講給孩子的世界史》，以及貴州教育出版社出版的《希利爾講世界史》，並查閱了英文原文，證實網民反映屬實。消息稱，黑死病起源尚未有定論，西方個別學者卻將起源明確指向中國，具有栽贓之嫌。

哈爾濱出版社總編室工作人員周二向內媒稱，出版社當日中午12時許，已「給所有在銷的渠道發了下架函」。該工作人員表示，涉事書籍在2013年出版，庫存較少，後續沒有再加印，出版社要求下架之後不再銷售。針對書籍的內容產生的不良影響，上級主管部門已讓總編室立即整改，後續將對負責的編輯和相關人員進行批評。

至於貴州教育出版社工作人員則表示，該出版社相關領導正開會討論問題。此外，內媒經檢索發現，涉事書籍另有多家出版社編譯出版。