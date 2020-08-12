內地婦家藏4噸硬幣　銀行職員：數到手抽筋

浙江省諸暨市王女士因工作關家中有很多硬幣，日積月累金額估計超過70萬元（人民幣，下同，約79萬港元），重量更超過4噸。近日王女士在銀行的幫忙下，將該沉睡多時的硬幣「激活」。負責的銀行員工則笑稱，「數錢數到手抽筋」。

王女士曾想過處理硬幣，但查詢多家金融機構均被拒，直至近日得知該市農商銀行正開展「激活沉澱硬幣促進硬幣流通」的活動，於是聯絡該行浬浦支行，該行職員主動提出可安排兌換。8月2日上午，王女士租了一輛小貨車，先將第一批硬幣送到銀行。6名銀行職員從上午8時半到下午4時半，才完成清點該批約值15萬元（約17萬港元）的硬幣，然後給王女士兌換成紙幣。

一周之後，王女士再將150袋硬幣分兩批送到銀行。諸暨農商銀行浬浦支行會計主管葛丁潔表示，雖然可以借助硬幣點算機清點，但事前仍需4名職員分工完成分揀、清點、按銀碼分類、包裝等工序。另由於王女士的硬幣中不少殘損受污，部分更是遊戲代幣，因此需要仔細清理。

銀行方面預計這次需要4天時間才能完成工作，而由於過程中職員需要站立進行，有職員表示這工作令人腰酸腳軟。