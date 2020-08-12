164人疑食物中毒　酒店員工顧客驗出諾如病毒

台灣宜蘭縣礁溪老爺酒店自助餐廳本月初發生疑似食物中毒事件，至少164人報稱不適，有惡心、嘔吐及腹瀉等症狀，其中92人入院就醫。宜蘭縣衞生局周三（12日）指，在員工及顧客體內驗出諾如病毒，但中毒確實原因有待調查，最快10月上旬有結果。酒店就事件致歉，餐廳自本月5日起暫停營業。

縣衞生局指，事後採集餐廳刀具、砧板等環境樣本，食品和飲用水等9件樣本，均未有檢出病毒，但從部分消費者與員工的人體樣本中，驗出諾如病毒。由於尚未找出直接因果關係，且牽涉到後續賠償，中毒確實原因有待衞福部疾管署流行病學調查結果報告確定後才能論斷。若確認案件與自助餐廳食物有關，將對業者依違反食品安全衞生管理法處辦。

衞生局已要求業者加強員工健康管理、手部衞生管理及落實餐飲製備衞生管理，改善所有建議事項後方能復業。縣政府消費者保護官持續與業者協調相關退費賠償機制，要求業者建立處理機制，以從寬、從速的態度受理消費者申訴案件。

酒店表示，部分人驗出諾如病毒後，為慎重起見已要求相關員工立即返家休息，並在復工後暫時調至其他工作崗位，酒店內公共空間已於本月5日全面消毒。雖然未能追溯病毒感染源頭，但對於未能確實提供安全無虞的度假環境，令消費者身體不適致歉。酒店已陸續聯繫受影響消費者，並配合縣政府要求作出慰問及後續協助。