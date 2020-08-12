官媒指自助餐為餐飲浪費重災區　籲再啟「光盤行動」

全球面臨糧食供應短缺情況，內地官媒周二（11日）晚報道，自2013年開展「光盤行動」以來，點菜適量、吃剩打包等用餐理念開始深入人心，但個別地方餐飲浪費的現象仍然存在，更點名自助餐往往是餐飲浪費的「重災區」，呼籲各地再啟「光盤行動」。

報道指，餐飲浪費至今依然存在，部分人礙於面子大擺筵席，或小孩挑食等原因浪費食物。雖然自助餐餐廳內貼有「浪費超過100克加收10塊錢」等標語，服務員都會提醒顧客「吃多少點多少」避免浪費，但為了留住客源，真正會作出處罰的餐廳不多。

北京市餐飲業推廣「光盤行動」多年，部份餐廳推出多項措施，包括顧客用餐不剩菜有「光盤獎勵」，可獲餐廳現金卷；推出小份菜式，價格降低吸引客人用餐；推出單人和多人商務套餐等。有餐廳經理指，推廣「光盤行動」後，餐廳廚餘垃圾減少約4分1。

官媒評論稱，大型餐館、遊客、商務聚餐等是餐飲食物浪費的重災區。內地每年浪費的糧食約3500萬噸，接近糧食總產量6%。其中，城市餐飲業僅餐桌上食物浪費量，就高達1700萬至1800萬噸，相當於3000萬至5000萬人1年的食物量。