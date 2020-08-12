新冠肺炎︰台灣增1宗境外輸入病例　患者曾赴菲律賓出差

台灣的中央流行疫情指揮中心周三（12日）召開記者會，指揮官陳時中表示，台灣當天新增1宗境外輸入病例，患者從菲律賓抵台後確診，台灣至今累計481宗確診病例。另經疫情防控、人道等考慮後，當局宣布從周四（13日）起，開放2至6歲以下、持台灣居留證的台人陸籍子女申請入境，但需由父母陪同，且入境後須依規定完成14天居家檢疫。

陳時中指出，周三新增的案例是一名50多歲男性，他今年6月26日曾赴菲律賓出差，上月26日至28日曾出現腹瀉症狀，但自行服藥後症狀緩解；至上周六（8日）再出現畏寒、全身倦怠，仍是自行服藥，未有就醫。患者周一（10日）乘客機回台，期間全程佩戴口罩、隔離衣、護目鏡及手套，入境時主動通報曾有症狀，在機場採檢後，送至集中檢疫所，至周三確診，目前正住院隔離治療。

衞生單位目前已掌握患者的18名密切接觸者，其中2人為同行同事，5人為同機前後2排旅客，均列為居家隔離對象。其餘11人為機組人員，均有適當防護，列為自主健康管理。

陳時中又稱，經流行病學調查，發現早前在香港逃離檢疫酒店、企圖回台，在香港機場被截獲的50多歲台灣女子，在香港感染新冠肺炎機率較高，當局已對該女子的34名密切接觸者進行病毒測試，結果均是呈陰性。

對於開放2至6歲持台灣居留證的台人陸籍子女入境，陳時中表示，現階段防疫與人倫兼顧難以兩全其美，每項措施均可能無法讓所有人滿意，期望各界能諒解，後續將進一步評估是否有調整空間。另鑑於越南近期發生本土疫情，當局把越南調整為中低感染風險國家。

此外，到訪台灣的美國衞生及公共服務部部長阿薩爾，周三上午在台灣的行政院副院長沈榮津陪同下，前往新北市參觀口罩工廠。在結束訪問行程後，阿薩爾同日下午抵達台北松山機場，乘坐美國空軍行政專機離開。

在北京，中國大陸外交部發言人趙立堅周三重申，陸方堅決反對美台以任何借口搞官方往來，正告美國一些人心存幻想和僥幸，強調「玩火者必自焚」。他又提醒台灣當局不要挾洋自重，以疫謀獨的把戲是死路一條。

趙立堅批評，美國衞生領域的主要官員不坐鎮抗疫前線，反而棄數百萬在病痛中掙扎的民眾於不顧，遠赴台灣政治作秀，結果在阿薩爾「訪問」的3天內，美國新增確診病例超過15萬，2000多人被疫情奪去生命，再次證明在其眼中，美國人民的生命和政治私利相比一文不值。

他又表示，大陸為全球抗疫付出的巨大犧牲和作出的重大貢獻有目共睹，阿薩爾批評大陸，是想讓大陸當美國抗疫不力的替罪羊，呼籲對方停止政治作秀，集中精力救美國民眾的命。

對於美台簽訂「醫療衞生合作諒解備忘錄」，國台辦發言人馬曉光則認為，阿薩爾訪台違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，陸方堅決反對，批評民進黨當局借機作政治文章，「以疫謀獨」，不過是鬧劇一場。