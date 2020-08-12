傳美軍機偽裝民航機偵察　解放軍或於關島附近演習

中美角力升級，兩國近期加強在南海一帶的軍事活動和演習。解放軍退役少將徐光裕周一（10日）警告，如美方持續挑釁，不排除解放軍未來將在關島附近進行演習。而早前一架美軍偵察機被指偽裝成民航客機，飛到廣東沿岸執行任務。

針對日前解放軍派出兩架殲10和殲11戰機飛越海峽中線，大陸官媒指出這次行動是陸方對美國衞生部長阿薩爾訪台的清晰回應。現為中國軍控與裁軍協會理事高級顧問的徐光裕周一受訪時指出，阿薩爾這次訪台破壞了陸美外交的底線，如陸方反應軟弱，美方動作勢必加強。因此解放軍要向美方及台獨分子發出警告，顯示陸方決不會容忍這種挑釁的行為。

徐光裕又表示，解放軍目前仍相當克制，陸方亦盡量透過外交等途徑表達不滿。但假如美方採取更進一步行動，解放軍亦有其他應對選項，包括在台灣東面以及關島附近進行實彈射擊演習。

美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰主任、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）向美媒表示，預計今年秋天解放軍將舉行一次重要的演習，「他們（解放軍）或許會在台灣東部舉行一次海空聯合攻擊演習」，「可能會包括向關島以西海域發射彈道導彈」。

另據內媒報道，美軍上周三（5日）派出一架E-8C「聯合星」偵察機，偽裝成民航客機於夜間執行任務，飛近廣東沿岸，但最終仍被陸方識破。報道引述大陸軍方匿名人士稱，在中美關係日趨緊張的局勢下，這做法恐誘發嚴重事故；而這次事故直接導致中國國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯帕進行了長達90分鐘的通話。

但有內媒其後查詢航空追蹤網站FlightAware，發現該架E-8C在上周三的行動中，全程實時將高度、航向、編號等信息上傳到FlightAware等航空追蹤網站，可以通過公開手段查詢，不存在「將應答機信號偽裝成民航」的情況。