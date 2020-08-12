新冠肺炎：告政府瞞報疫情不獲立案　武漢男上訴

湖北武漢市居民張海因父親患新冠肺炎病亡，今年6月將武漢市政府、湖北省政府及武漢市中部戰區總醫院列為共同被告起訴至武漢市中級人民法院，要求核查當局對民眾隱瞞疫情是否違法等，並索償200萬元人民幣（約220萬港元），惟獲法院「口頭通知」不予立案。張海周三（12日）就武漢中院決定上訴至湖北省高級人民法院，強調要為亡父尋回公道。

張海向境外媒體表示，武漢中院不按法律辦事，他就按照程序，起訴至上一級法院，「就要看看法院是怎樣辦案的，能不能保障公民訴權」。他聲稱，法院不立案的背後是因為受到省、市政府的阻撓，又透露自從採取法律行動後，他和家人就遭受到更多莫名的騷擾和調查，住處也曾被警方調查。惟他強調，不能讓亡父不明不白地病逝而無人承擔責任，所以會堅決完成程序，自己也不怕敗訴。

張海6月24日曾撰寫《對武漢中院不予立案履行法律監督申請書》至武漢市檢察院、湖北省人民檢察院和湖北省高級人民法院，要求其就武漢中院違反《行政訴訟法》不予登記立案也不出具書面裁定的行為作法律監督，惟僅收到檢方短訊通知投訴受理。對此公益機構長沙富能發起人楊占青透露，張海今次郵寄予省高院的訴狀內容與上次一樣，強調當事人可按《行政訴訟法》向上一級人民法院入稟起訴，並指這是在檢驗中國司法獨立程度。