暴雨持續逾10.7萬人受災 至少11人死亡或失蹤

四川省多地持續暴雨，初步統計逾10.7萬人受災，其中雅安市有11人因災死亡或失蹤。省氣象台指，綿陽、德陽、成都、雅安、眉山、樂山等四川盆地西部地區，周三（12日）起連續3天會有暴雨。受暴雨影響，成都市部分路段積水嚴重，45條巴士路線需改道而行；彭州市、大邑、崇州、都江堰等多地A級景區全部關閉。

省防汛抗旱指揮部指，由周二（11日）上午8時至周三上午10時，四川盆地西部、川西高原東部降大到暴雨，部分地方降大暴雨，成都、德陽、綿陽、廣元、眉山局部降特大暴雨，共中17個縣降雨量超過250毫米。受強降雨影響，省內14條江河20站水位漲幅超5米，最大漲幅為蘆山縣蘆山站7.98米。

截至目前，暴雨導致四川10.7萬人受災，超過4萬人需撤離原居住地，其中綿陽市、眉山市受災人數分別為2.7萬及2.1萬，直接經濟損失1.2億元（人民幣，下同，約1.4億港元）及2200萬元（約2500萬港元）。省防汛抗旱指揮部已部署人員到督導重點地區防汛救災，水利廳派出工作組赴雅安、綿陽、廣元、阿壩等地指導搶險救災工作。

四川遂寧市水文局發布洪水橙色預警，受上游持續暴雨及電站加大下泄影響，預計涪江幹流射洪水文站可能達到每秒1.2萬至1.4萬立方米的洪峰流量。該市啟動3級防汛應急響應，要求市民避免到江邊和濕地公園活動。相關部門周二晚已撤離涪江河心洲聖平島400名居民；受涪江上游暴雨影響，遂寧自來水將採取降壓運行，預計部分市政直供高區用戶會出現水壓低的情況。