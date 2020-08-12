涉5G雲遊戲侵權案首判決　5騰訊遊戲獲賠258萬人民幣

浙江杭州互聯網法院周三（12日）就國內首宗涉5G雲遊戲侵害信息網絡傳播權及不正當競爭糾紛案宣判，廣東廣州一間科技有限公司涉在未經授權的情況下，將5款遊戲置於其雲服務器中，結果被判停止侵權行為，賠償2原告騰訊計算機公司、騰訊科技公司經濟損失及合理費用258萬元人民幣（約291萬港元）。

原告起訴稱，涉案公司擅將《英雄聯盟》、《穿越火線》等5款遊戲置於其雲服務器中，供大眾透過雲遊戲平台「菜雞」獲得遊戲，同時用戶流量亦遭複製，遊戲被利用為「菜雞」做引流宣傳。據指，該公司除提供雲遊戲排隊加速、加時等有償服務，還會干預和限制遊戲的畫質、功能及信息鏈接等。

法院審理認為，用戶通過「菜雞」操作涉案遊戲時，實質上仍是進入騰訊本身的平台作業系統，故不會因雲模式的轉變，導致流失用戶流量，然而被告在未經許可下擅自採用技術手段，干預和限制原告提供的產品和服務，如限制資訊廣告、周邊商品交易等，令原告合法利益受損，具不正當性和可責性，遂判其賠償上述金融，同時刪去有關用戶數據。