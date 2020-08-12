15歲少女獨自騎單車出遊　至今失蹤5天

內地近期接連有女性離家後失蹤，引起輿論關注。湖北武漢市15歲少女肖琳娟，上周六（8日）下午3時許騎單車離開青潤家園小區後，至今已失蹤5天。家人透露，肖女最後出現在楊泗港長江大橋下層橋面上，由於音訊全無，十分擔心其安危，呼籲知情者提供線索。

肖父憶述，由於近期天氣炎熱，女兒太多留在家中吹空調，甚少出門，他與妻子分別在上周日（3日）及上周三（5日）到楊泗港長江大橋遊玩，女兒都顯得十分開心，還拍攝了很多風景照發到朋友圈。惟女兒上周六獨自騎單車離家後，電話一直無法撥通。

警方翻查閉路電視畫面後，發現肖女最後出現在長江大橋下層橋面上，隨後便消失在監控盲區內，其單車事後也在長江大橋下層橋面尋回，惟肖女蹤影全無。

奇怪的是，肖的家人收拾女兒房間時，發現其書桌上掛着一張藍色紙條，上面有2串數字，其中一串數字是外地的座機電話。內媒記者即嘗試撥打，顯示是浙江金華市的電話，但已是空號。家人卻指出，女兒從未去過金華市。

肖的姊姊事後曾登陸妹妹的QQ翻查，發現妹妹曾在失蹤當天留言稱，「啊！沒想到這麼快就要開學了！莫名煩躁！」、「除了離開以外沒有遺憾了吧」，另該帳號曾於周一（10日）上午分別在江西宜春和山東青島被登陸過，惟使用者身份未明。目前，警方已著手調查事件。