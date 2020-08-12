網傳男老師自拍不雅短片 校方︰已調離一線崗位

內地網絡近日流傳一段不雅短片，片中「男主角」其後被證實是江蘇鎮江市實驗高級中學教師康華，引起輿論關注。內地傳媒報道，上載短片的25歲潘姓男網民及後主動投案自首，承認偷偷把女性朋友手機內的短片上載網絡。另該校周三（12日）通報，已把康華調離一線崗位，並責令其作出深刻檢查。

據報道，潘男事後供稱，早前發現女性朋友的手機內存在不雅短片後，「出於氣憤」才把短片發布到微信群組內，其後被網民瘋狂轉載。康華周一（10日）發現短片後，主動報警求助。不少學生發現男主角竟是老師後，私下議論紛紛，更有人聲稱「老師包養小三」，更指女事主只有17歲，仍是學生且尚未成年。

校方一名工作人員及後回應媒體查詢時澄清，女事生今年已25歲，在該校畢業已6年，至於潘男則是女事主的前男友。該工作人員又稱，康華早已離婚，單身多年，今年才與女事主確定戀愛關係。

另該校通報稱，校方事後高度重視事件，已第一時間展開調查。校方認為，該教師拍攝不雅短片，屬於低級趣味，違背社會公序良俗，有違師德，嚴重損害教師形象，已立即把康華調離教學一線崗位，並責令其作出深刻檢查。校方將待警方調查定性事件後，才作出進一步處理，強調學校重視師德師風建設，一經查實，堅決處理，絕不姑息。